Freedsmerk: 'Wy binne wrâldkampioen nestbevuiler'

"It is tryst mar der is kwealik noch wat te keap dat net yn plestik ferpakt is." It is ien fan de reaksjes op de tradisjonele freedsmerk. Ferskate minsken besykje der yn it lyts wat oan te dwaan troch pûden en tassen sels mei te nimmen en faker te brûken. Mar dochs kinne je faak net om hinne: "De iisberchslaad, de asperzjes, de paksoy, de bananen, de ierdbeien, alles is al foarferpakt yn plestik!"