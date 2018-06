Ferhúzje nei in skuorre mei bisten, fanwege himp

Der is oant 'e mei de Ried fan Steate besocht dit foar te kommen, mar dat helle neat út. Neffens Koopmans en Boomsma gie it om himp dat bedoeld wie foar medikaasje.

De bewenners sizze dat der safolle planten stiene om't sy ek foar oare minsken kweekten. Dit wie ek medisinale, en net rekreative himp. Oaren soene it kweken fan himp net oandoare, Koopmans en Boomsma joegen harren de mooglikheid om de planten dan mar by harren te kweken.

Stâl

Koopmans en Boomsma ferhúzje no tydlik nei in keallestâl ien kilometer fierderop. Sy binne bot oandien troch de gong fan saken. "Wy tochten allinnich mar dat wy minsken holpen," fertelt Boomsma. "Se hawwe hjir net iens west om te sjen oft der oerlêst wie."

It nije ûnderkommen is wol wat oars as harren hjoeddeistige hûs, fertelt Koopmans: "Wy hawwe in skuorre tawiisd krigen, dêr hawwe wy in heale meter stront úthelle en ik haw mei in hegedrukspuit alles skjinmakke. Dêr giet ús bêd daliks hinne, want dan binne wy dochs noch by ús bisten." Se hawwe gjin hoop mear dat de útsetting weromdraaid wurdt. "We wolle in statement meitsje: it kin sa net langer yn Nederlân, wy diene neat ferkeard."