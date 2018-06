Plysje warskôget boatsjeminsken foar dieven yn Ljouwerter Prinsetún

"Wy sjogge eins elk jier dat hjir oan it begjin fan it seizoen dat der dieverij by boatsjes plakfine", seit Hendrik van der Veen fan de plysje Ljouwert. "In telefoan, in kratsje bier of wat oars wurdt dan fan de boat helle."

De plysjeman jout ek wat tips foar de boatsjeminsken. "It is krekt as mei de auto: de boat moat op slot en it spul út it sicht."