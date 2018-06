Enkête: foar hokker lân bisto by it WK?

Oer in lytse wike set it WK Fuotbal yn Ruslân útein. Hjir yn Nederlân is der lykwols kwalik wat fan te fernimmen, want wy binne der (alwer) net by. Nei in dramatyske kwalifikaasjerige mei it Nederlânsk alvetal dizze simmer wat earder op fakânsje. Mar dan bliuwe wy, as publyk, wol mei in grutte fraach sitten: foar wa binne wy dan no?