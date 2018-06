Ljouwerter plysje hâldt sûplap oan en bringt fraudeur nei hûs

Op it Saailân waard om trije oere hinne in 29-jierrige ynwenner fan de stêd oanholden. Hy wie ûnder ynfloed fan alkohol en drugs en foel in plysjeman oan.

In oere derfoar moast de plysje nei in oare Ljouwerter ta dy't yn syn wenning foar oerlêst soarge. Doe't de plysje de bewenner dêrop oanspruts, smiet de man in glês stikken tichtby de plysje. De man hat proses-ferbaal krigen foar it feroarsaakjen fan lûdsoerlêst.