Nij sikehûs soarget foar nije oanwaaks by Boalserter waskerij

Neist it wurk út Utrecht sil Rentex Floron meikoarten ek oan de slach foar in nije soarchgroep yn Amsterdam. De taname fan opdrachten soarget derfoar dat de waskerij op syk is nei nije wurknimmers.

Opliedingen

Neffens direkteur Titus Mulder is it dreech om kwalifisearre personiel te finen. Om dêr wat oan te dwaan wurde al in oantal jierren opliedingen fersoarge foar it eigen personiel, ûnder oare yn gearwurking mei ROC Friese Poort yn Snits.