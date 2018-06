Festivalwykein yn de Griene Stjer set útein mei buorljudei

In soad besikers fan de earste jûn kamen út de omjouwing, lykas út de Ljouwerter wyk Camminghabuorren en Aldlân en út de omlizzende doarpen Tytsjerk en Ryptsjerk. Op de buorredei wie der in feestband en in feest mei muzyk út de jierren 90.

De measte oanwêzigen fermakken harren prima en fine de krityk oer lûdsoerlêst oerdreaun, om't der mar in pear dagen yn it jier festivals yn it gebiet binne.

Krityske lûden

Der wienen lykwols ek kritisy dy't wol degelik muoite hawwe mei it lûd. Sy fine dat der better nei de klachten fan omwenners lústere wurde moat. De festivals ferbiede fine se te fier gean, mar sachter of earder ophâlde fine se wol in goed idee.