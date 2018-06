Bemanning Sterke Yerke werom fan opknappen monumint op Bonêre

Dat monumint wie ein jierren santich op inisjatyf fan it eilânbestjoer en de befolking realisearre as oantinken oan de sportive prestaasje fan de Friezen en har striid tsjin de fersmoarging fan it wetter yn de oseaan. Mar no't it sa fertutearze wie, gie de Fryske âld-bemanning werom. Yn sawat tsien dagen slagge it harren om it monumint wer op te knappen. Dat dienen se mei help fan freonen en famylje.