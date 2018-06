Neways wurket oan grutste radioteleskoopprojekt yn de wrâld

Neways is by it projekt belutsen rekke troch Astron, bekend fan de grutte radioteleskoop yn Dwingeloo. Astron is de betinker fan de technyk dêr't mei wurke wurdt. De finansjele omfang fan it projekt foar Neways wurdt net bekend makke. Wol is bekend dat de earste boufaze fan de teleskoop sa'n 650 miljoen euro kostet.

De Square Kilometre Array (SKA), sa't it projekt neamd wurdt, kin as it klear is in enoarme hoemannichte data ferwurkje.