Aldegea is it dreechst te berikken foar brânwacht

"Als er een brandweerkazerne was geweest in Aldegea, dan had mijn huis er waarschijnlijk nog gestaan", seit Sandra Kernkamp. Ferline jier septimber is it hûs fan har en har man Hein oan de Manjepetswei yn Aldegea (Smellingerlân) folslein ôfbrând. It hûs stiet yn in saneamd "18-plus-gebiet".

Dat betsjut dat de brânwacht der net yn 18 minuten wêze kin. Dat is twa kear sa lang as de trochsneed opkomsttiid yn Fryslân (9 minuten en 41 sekonden). Kernkamp wist dat se yn in risikogebiet wenne, mar wie der op taret en hie nea tocht dat dit barre soe. By de brânwacht is it al jierrenlang bekend dat Aldegea it minst te berikken wenplak is fan Fryslân. In kazerne yn Aldegea soe in oplossing wêze kinne, mar dat is oant no ta net slagge.