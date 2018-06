Waarmte soarget foar problemen by brêgen

It waarme waar soarget foar problemen by de Fryske brêgen. De brêge oer de Overtoom op De Gordyk wol net mear ticht. Dat soarget foar oerlêst foar it autoferkear. Neffens in omwenner is it de tredde kear yn koarte tiid dat der in steuring is by de brêge. Oan de ein fan de middei waard mei wetter besocht om de brêge te kuoljen.