Omrop TIP: PietCast #12 It waarme waar en de simmerfoarsizzing

It waar, ien fan de ûnderwerpen dêr't it measte oer praat wurdt. Foar de minsken dy't ynteressearre binne yn mear as allinne de foarsizzing foar de kommende dagen, is der de PietCast. In podcast mei waarman Piet Paulusma. Yn de nijste ôflevering stiet it waarme waar fan de ôfrûne tiid en de simmerfoarsizzing sintraal.