Plysje pakt trije jonges op foar twa strjitrôven

Bedriging

De fertochten hawwe harren slachtoffers bedrige mei in ding dat bot like op in fjoerwapen en in mes. De plysje hat nei de berôvingen spoare-ûndersyk dien. De dieders waarden lykwols net fûn. Nei fierder ûndersyk kaam de plysje de trije jonges op it spoar.

By de oanhâlding binne harren wenningen trochsocht. Dêrby is in part fan de bút fan de strjitrôven oantroffen. De fertochten sitte noch fêst. De plysje ûndersiket oft se ek ferantwurdlik binne foar oare strafbere feiten.