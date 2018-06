Friezen oppakt yn grut drugsûndersyk

De plysje hat dizze wike trije Friezen oanholden yn in grut drugsûndersyk. Se wurde derfan fertocht dat se grutte partijen himp nei it bûtenlân útfierden. It giet om ynwenners fan Ljouwert, Snits en de Hommerts. Neist dizze mannen is der ek in ynwenner fan Hoofddorp oppakt.