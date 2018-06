Aksje by Vitens yn Ljouwert

Meiwurkers fan wetterbedriuwen fiere tongersdei in spandoek-aksje foar in bettere CAO. Yn Fryslân giet it om meiwurkers fan it bedriuw Vitens. It fakbûn FNV begûn maart ferline jier mei de ûnderhannelingen oer in nije CAO. Mear as in jier letter is der noch altyd gjin oerienkomst.