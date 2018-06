Earste Fryske Streekwike: bewuster ite út de streekwinkel

Fryske Streekwike

De pop-up winkel yn it sintrum fan Ljouwert is delset yn it ramt fan de Fryske Streekwike. Dit is in inisjatyf fan Eetbaar Fryslân, wêrfan't Simon Bijlsma de projektlieder is. Hy is in grut foarstanner fan iten út de eigen regio, omdat it better is foar it miljeu.