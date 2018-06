Ald-fuotballer en trainer VV Waskemar ûntkent lûken oan hânrem

Der is oan de hânrem lutsen. Mar troch wa en mei opset? Fragen dêr't it by de rjochtsaak tsjin in 47-jierrige man út Grins om giet. Yn novimber 2016 soe de man, âld-fuotballer en trainer by VV Waskemar, oan de hânrem lutsen hawwe. Hjirtroch crashte it buske en kaam de 35-jierrige Daniël Postema om it libben.