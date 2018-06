Luzac iepenet skoalle op It Hearrenfean

De partikuliere middelbere skoalle Luzac iepenet it kommend skoaljier in fêstiging op It Hearrenfean. It is de earste Luzac-fêstiging yn Fryslân. Der wurdt begûn mei eineksamenklassen op havo- en vwo-nivo. Op basis fan it oantal ynskriuwingen wurdt fan 't simmer besjoen oft der ek mei oare klassen úteinset wurde kin. It is de bedoeling dat it ûnderwiisoanbod de kommende jierren fierder útwreide wurdt.