Jeugdsoarchynstelling wreidet út yn Droegeham

De útwreiding yn Droegeham wie hurd nedich. Der is in wachtlist en De Bosk moast hieltyd faker 'nee' sizze tsjin minsken dy't in plakje sochten foar harren soan of dochter. In part fan de fiif ton dy't nedich wie foar de oankeap fan it nije ûnderkommen, is op it kleed kaam fia it ynvestearringsplatfoarm fan NLInvesteert.