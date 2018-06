Fertochte feroarsaakjen deadlik ûngelok mei VV Waskemar-spiler foar de rjochter

In man út Grins (47) moat tongersdei foar de rjochtbank ferskine fanwegen it ûngelok dêr't VV Waskemar-fuotballer Daniël Postema (35) by om it libben kaam. It Iepenbier Ministearje fertinkt de Grinzer der fan dat er it ûngelok feroarsake hat, troch oan de hânrem fan de auto te lûken, dêr't hy en Postema mei twa oaren yn sieten. Ien fan dy twa oaren rekke swierferwûne.