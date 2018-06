Conference of the Birds siket noch muzikanten

It muzykspektakel Conference of the Birds siket noch sa'n 200 muzikanten. It ûnderdiel fan Kulturele Haadstêd giet op 7 july yn premjêre yn it Ljouwerter Griene Stjer-gebiet, dêrnei binne der noch fiif útfieringen. Inisjatyfnimmer is Sytze Pruiksma. Neffens him binne der al flink wat oanmeldings fan muzikanten, mar binne der noch mear nedich.