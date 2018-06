Sixth Avenue komt twa wykeinen lang fan New York nei Akkrum ta

De namme fan it evenemint is in ferwizing nei it moetingsplak foar New Yorkers: in fontein mei it gouden byld The Statue of the Republic. Dy fontein wurdt yn Akkrum neiboud, krekt as in fjoertoer dy't op it warehûspân stie om klanten te lûken.

Folkert H. Kuipers

De Fryske namme fan Frank H. Cooper wie Folkert H. Kuipers. Doe't er 22 jier wie, luts er fan syn berteplak Akkrum nei New York. Mei syn maat Henry Siegel rjochtte er dêr it grutste warehûs fan de wrâld op. Dat wurdt yn Akkrum neiboud yn in skaal fan 1 op 3. Fiifhûndert figuranten ferbyldzje yn it twadde en tredde wykein fan juny it strjitlibben fan Sixth Avenue yn it New York fan 1900.