Junior Jan Teade Nauta ferrast by fierljeppen yn Grypstsjerk; Brandsma wint by manlju

Brandsma ferslacht Hobma

By de manlju trochbruts Nard Brandsma fan Warkum de hegemony fan Thewis Hobma. Brandsma wûn mei in ôfstân fan 19.10 meter by de senioaren. Bobby Zwaagman fan Drylts einige as twadde, folge troch Hannes Scherjon fan Noardburgum.

Dêr't Nauta as earste einige by de junioaren, wie it twadde plak yn Grypstsjerk foar Rutger Piersma fan It Heidenskip. Jesper Demmer fan Warkum pakte it lêste poadiumplak by de junioaren. By de jonges gie de winst nei Rutger Haanstra fan It Heidenskip yn 16.31 meter. Oant no ta hat er alles wûn. Wisse Broekstra waard twadde, folge troch Abe-Luuk Stedehouder.

De oerwinning by de froulju wie foar Akke Dijkstra fan Kollum mei 14.89 meter. Hiske Galama fan Snits pakte it twadde plak, foar Boukje de Boer fan It Heidenskip. By de famkes wûn Fardau van Akker fan Suwâld mei 13.80 meter. Pytrix Westra (Burgum) en Thirza Boschma (Drylts) kompletearren it poadium.