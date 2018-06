Emoasjes rûnen heech op nei útspraak fan fertochte dongsilodrama

"Ik tocht earst noch: dit is in goede rjochtsaak", seit Norbruis. "Mar ik gean hjir no mei in hiel akelich gefoel wei. Ik fyn it ferskriklik dat dizze man dit sa docht. Hoe kinne jo?! Hoe kinne jo as minske sa dwaan? Hy is sa emosjoneel, seit er, mar kom no! Hy is keihurd. Ik bin noch hielendal fan slach."