Tekoarten sosjaal domein Ljouwert: 10 miljoen moat op it kleed komme

Der moat dit jier hast tsien miljoen euro op it kleed komme om de tekoarten yn it sosjaal domein yn de gemeente Ljouwert op te lossen. Dat seit finansjeel wethâlder Sjoerd Feitsma.

Nimt de gemeente gjin maatregels, dan is it totale tekoart oan de ein fan dit jier hast 14 miljoen euro. In part fan dat bedrach (4,4 miljoen euro) kin de gemeente fuortwurkje mei besunigings op oare terreinen as it sosjaal domein. De oare 9,6 miljoen moat fral komme út besunigings yn de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en op de jeugdsoarch. En dat wylst dy sektoaren de lêste trije jier al mei besunigings te krijen hân ha. Sûnt de gemeente Ljouwert yn 2015 de finansjele ferantwurdlikheid krigen hat fan it Ryk, is der al foar 20 miljoen euro besunige. Wethâlder Feitsma seit dat Ljouwert as sintrumgemeente mear jild oan it sosjaal domein kwyt is as oare gemeenten.

3,6 miljoen by Wmo wei

Yn de gemeente meitsje sa'n achttûzen minsken gebrûk fan de Wmo. It totale budzjet yn Ljouwert is 33 miljoen euro yn it jier. Dêr moat dit jier noch 3,6 miljoen euro (14%) op besunige wurde. Wethâlder Herwil van Gelder wol dat dwaan troch oars om te gean mei de oanbieders fan soarch. Hy wol wurkje mei saneamde alliânsjes fan soarchoanbieders, dy't ûnderling ôfspraken meitsje moatte oer de taakferdeling en dêrfoar jild krije fan de gemeente Ljouwert. Van Gelder neamt dat "ontschotten". Hy hopet dat organisaasjes sa effisjinter mei jild oamgean sille en úteinlik goedkeaper útwêze sille. Dat moat komme troch in bettere gearwurking en mear ynset fan frijwilligers. Ek moat der minder burokrasy wêze.