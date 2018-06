Fiif oanhâldingen yn ûndersyk nei hannel yn hard- en softdrugs

Tips út de omjouwing

De plysje is noch mar in pear wiken dwaande mei de saak, mar hat no al meardere fertochten sprutsen. "Dat is hiel fluch gien", seit wurdfierder fan de plysje Anne van der Meer. "We binne no dwaande mei fragen as: wêr helje se de drugs wei? En wêr giet it hinne?", seit hy. De plysje is tipt troch minsken út de omjouwing. "It falt op as der ynienen yn djoere auto's riden wurdt", seit Van der Meer. Ek foel it omwenners op dat it útjeftepatroan opmerklik wie.