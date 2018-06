Pikefel by audysjes foar cd-opname

Cd mei werkenbere lietsjes

De audysjes yn âldereinhûs Anna Schotanus op It Hearrenfean binne bedoeld foar in cd dy't opnommen wurdt mei werkenbere ferskes fan eartiids. Dizze cd mei Nederlânske en Fryske lieten wurdt brûkt by aktiviteiten yn de âldereinsoarch om oantinkens op te heljen, foar bygelyks pasjinten dy't demint binne.

Op de oprop om audysje kamen mear as 100 opjeften. Nei in foarseleksje bleaunen sa'n 17 kandidaten oer. Dêr siet fan alles by: froulju, manlju, duo's, koaren en bern, allegear amateursjongers. De bewenners fan Anna Schotanus wienen útnûge as publyk en mochten sjuery wêze foar de publykspriis.