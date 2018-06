Truckerrydbewiis is hieltyd populêrder

By Verkeersschool Hielkema op It Hearrenfean is de animo foar rydlessen sa grut dat der meardere groepen ûntstien binne. It past oars net mear yn it klaslokaal. Der sitte ûngefear tweintich learlingen yn in groep, wylst it yn it ferline protte foarkaam dat der yn totaal in stik of sân learlingen wiene.