Rekôrtal fûgelsoarten sjoen yn Ljouwert

Fûgelers yn Ljouwert hawwe in rekôrtal fûgelsoarten sjoen yn de gemeente. Sy seagen yn 24 oeren tiid 115 ferskate soarten fûgels. Dat wie op in nij evenemint, mei de namme Big Day. Doel is om yn ien dei safolle mooglik fûgels yn in bepaald gebiet te spotten. Twa teams namen it op 26 maaie tsjin elkoar op yn Ljouwert. De winners seagen 115 fûgelsoarten, it oare team 98.