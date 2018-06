Fertochte dongsilodrama: "Zonder spuiwater was dit ongeluk niet gebeurd"

"Ik weet precies hoe ik moet werken en dat breng ik over op mijn personeel," sei de fertochte fan skjinmakbedriuw Heeres Mix en Pomp Techniek fan Abbegea woansdei by it gerjochtshôf. Dêr tsjinnet it heger berop yn de dongsilo-saak. Fiif jier lyn kamen trije mannen om by in ûngelok yn in dongsilo yn Makkingea. It gie om twa wurknimmers fan it skjinmakbedriuw en de soan fan de feehâlder.

Spuiwetter

De fertochte sei it hiel swier te finen dat de neibesteanden him it ûngelok kwea ôfnimme. Ek sei er dat er him noait ferdjippe hat yn needmaatregels. "Maar met mijn 25 jaar ervaring kan ik mijn werknemers goed instrueren waar de gevaren zitten."

Yn de dongsilo lei in laach fan njoggentich sintimeter dong. Dat wist er net. "Dat heeft de boer me niet verteld."