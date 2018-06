Hast 10.000 tekkens ynsammele foar wrâldrekôr

It ferbinen fan minsken troch it haken. Dat is it grutste doel fan it kulturele haadstêdprojekt 'De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld'. Dat ek it wrâldrekôr fan de grutste haakte tekken februtsen wurdt, is bysaak. Dat fine inisjatyfnimsters Esmeralda de Vries en Monique van der Hoek. Se binne al fjouwer jier dwaande mei it projekt, dat op 14 en 15 july ta in hichtepunt komt. Dan wurde alle tekkens oan elkoar fêstmakke sadat it ien grutte megatekken is. Hy komt te lizzen by Park Vijversburg yn Tytsjerk.