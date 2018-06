''Hege wynturbines Nij Hiddum Hou smite sûnensklachten op''

Leechfrekwint- en ynfralûd fan wynturbinen fan mear as 200 meter heech kin klachten feroarsaakje as min sliepe, dûzelich wêze en lêst fan it hert. Undersyk út Sweden, Denemarken en Dútslân soe dat útwiisd ha, skriuwt ûnder mear aksjegroep Hou Friesland Mooi. Dy groep fynt dat de provinsje dêr te min rekken mei hâlden hat yn de Miljeu Effektrapportaazje (MER) en wol útstel fan de proseduere.

Ferljochting

Oare ynsprekkers wize ek op de ferljochting dy't de wynturbinen by donker jouwe. Ek ha se soargen oer it slachskaad dat de wjukken fan de mûnen feroarsaakje.

De provinsje hat al sein mei de inisjatyfnimmers fan it wynpark in monitoringsprogramma opsette te wollen, sadat mooglike oerlêst fuort mjitten wurde kin. In ûnôfhinklik orgaan as bygelyks de GGD soe dat dwaan kinne.

Twadde jûn harksite

Takom wike moandei (11 juny) is de twadde jûn fan de harksit. Dan sprekke hast tritich minsken yn. Deputearre Klaas Kielstra is dan ek oanwêzich om fragen te beäntwurdzjen. Provinsjale steaten sille dan op woansdei 27 juny in definityf beslút nimme oer wynpark Nij Hiddum Hou.