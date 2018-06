Nije inketfisksoart ûntdutsen yn de Waadsee

It wetter yn de Waadsee is net al te kâld, dus dat kin de reden wêze dat de inketfisk hjir nei ta kaam is. Neffens Nico Laros fan de Waddenunit wurde se graach iten troch potfisken. Doe't op Teksel in pear jier lyn potfisken oanspielden, sieten yn de mage tûzen bekken fan dizze pylksturtinketfisken.