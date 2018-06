WK frisbee mooglik yn 2020 yn Ljouwert

Ljouwert is dit jier Kulturele Haadstêd, mar wol graach ek nei dit jier dat de minsken hjir hinne komme en dat it yn de belangstelling stean bliuwt. Dat is ek de reden, neffens wethâlder Feitsma, dat de race oangien is. Heal july wurdt bekend oft Ljouwert it WK organisearje mei.