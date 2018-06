Drokte by harksit oer wynpark Nij Hiddum Hou

It provinsjehûs yn Ljouwert, en net it stedhûs yn Snits, is tiisdeitejûn it toaniel fan in harksit oer de komst fan wynpark Hiddum Hou by de kop fan de Ofslútdyk. De ferwachting is dat in soad minsken op de harksit ôf komme en dy passe better yn it provinsjehûs.