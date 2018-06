"Dit soe like gewoan wêze moatte as EHBO"

Neist it oerbringen fan kennis is in oar doel it stigma fan minsken ôfhelje. Der is in soad skamte. Je kinne better je skonk brekke, as dat je wat 'yn je holle' hawwe. Want dat fine we aaklik as omjouwing en begripe we net altyd likegoed. We knikke allegear, dat herkenne we wol.

Ik sûgje alle kennnis yn my op. Kursusliedster Iris ten Wolde en har kollega Jehanne fertelle in soad oer psychoazes, depresjes, eangststeurnissen, panykoanfallen, Ik wol alles ûnthâlde, sadat ik it ek wer diele kin. Lokkich krije we ek in kursusboek wêryn alles beskreaun stiet.