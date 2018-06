Tips foar kuierders Mar-athon Snits

Tip 2: Bliuw ite en drinke

Om it motorke goed op gong te hâlden, moatst om it kertier wat drinke. Net tinke as ik toarst ha dan drink ik wol wat. Dan bist echt te let, want alles moat draaiende bliuwe yn it lichem. Foar it iten jildt dat presys itselde. Nim in banaan, in múslybol of -reep en nim om it heal oere of oere in pear happen. Dus drink en yt op tiid, dan kinst in soad wurk fersette.