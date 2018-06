Beswierskriften tsjin provinsjale besluten ferdûbele

De kommisje krige yn 2017 yn totaal 397 beswierskriften te ferwurkjen. In jier earder wienen dat der 158. It tal harksittingen wie ferline jier 197. Dat is oardel kear safolle as it jier dêrfoar. Troch de grutte drokte koene lang net alle dossiers binnen de termyn behannele wurde.

Opfallend is dat ien beswiermakker ferantwurdlik wie foar 120 fan de hast fjouwerhûndert yntsjinne beswieren.

De kommisje beswierskriften jout yn in advys oan de provinsje oan dat se pleitsje foar in fleksibelere regeljouwing om better op de ûntwikkelingen yn de merk yn te spyljen.