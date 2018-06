Hobbeljende dyk nei Ljouwert

By tankstation de Smarpot oan de A32 lit in frachtweinsjauffeur witte dat hy de dyk ek as min ûnderfynt. "Ik merk it mei it stjoeren en ek yn de rêch", seit sjauffeur Van der Linden. In oare bestjoerder merkt der neat fan. "It falt wol mei, en nei It Hearrenfean is it ek al wer foarby", seit Reitsma.