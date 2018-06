By De Potmarge 490 soarten planten en bisten fûn

Studinten fan Hogeschool Van Hall Larenstein yn Ljouwert hawwe yn natuergebiet De Potmarge yn de stêd 490 soarten planten en bisten registrearre. Dat barde by it evenemint Bioblitz. Der is ûnder oare in tige seldsume rintuorresoarte ûntdutsen, dy't noch net earder sjoen waard yn de provinsje. Ek hawwe de studinten in soarte fan bloedsûger oantroffen, dy't nei alle gedachten folslein nij is foar Nederlân. Fierder is der in seldsume nachtflintersoarte fûn. Dy is noch mar ien kear earder waarnommen yn Fryslân.