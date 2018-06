Festivals komme mei pamflet

By de Verenigde Podiumkunstenfestivals binne ûnder oare it Oerol Festival op Skylge, Into the Great Wide Open op Flylân en it Oranjewoud Festival oansletten. De festivals tinke dat it pamflet in wichtige oanfolling is op de lanlike diskusje oer de takomst fan it kulturele bestel. It pamflet is oanbean oan minister Ingrid van Engelshoven en oan de Ried foar Kultuer.