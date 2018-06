Makette iisfontein yn Museum Dokkum

Yn Museum Dokkum is fan tiisdei ôf in makette te sjen fan de iisfontein yn de stêd. De fontein sels is noch net klear, dy wurdt fan 't hjerst ûntbleate. Neffens direkteur Ihno Dragt fan Museum Dokkum fine toeristen it spitich dat se net mei de iisfontein op 'e foto kinne. Dêrom hat it museum regele dat der no in makette yn it museum stiet.