Kursus earste help by psychyske problemen; lústerje sûnder oardiel

Je lere wat je dwaan kinne as je in betize persoan op strjitte tsjinkomme. Al ha se it op de kursus leaver oer de persoan mei ûnbegrepen gedrach. Want 'betize persoan' jout minsken fuort in stimpel. En dat soene we as maatskippij net dwaan moatte, fine de kursuslieders. As earste leare je yn te skatten oft it giet om in krisissitewaasje (dan fuort 112 belje) en hoe't je de persoan benaderje kinne. "Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid", sizze de kursuslieders. Feit; de measte minsken mei betize gedrach binne net dieder, mar faker slachtoffer fan geweld. Mar as ien it kontakt mei de werklikheid kwyt is, dan kinne je de persoan better net oansprekke. Ut angst soe dy dan agressyf reagearje kinne.

Mar je leare ek de sinjalen fan in panykoanfal te werkennen of hoe de buorfrou oan te sprekken dy't oars altyd sa fleurich wie, mar no hieltyd faker de gerdinen ticht hat. Mar ja, hoe dogge je dat dan? Want it fielt ek wol wat ûngemaklik om op ien ôf te stappen. Iris ten Wolde jout alffêst in tip.