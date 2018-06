Wa hat Hindrik syn auto op de kop set?

Op in stuit stuit fertelde syn broer dat syn auto oer de kop lei. It wie al let en dêrom hat er der neat mei dien. Hy is doe mar op bêd gien, want hy koe der dochs neat mear oan dwaan en "Ik mocht ek net mear ride, want ik hie tefolle bierkes hân."

Mei in pear minsken hawwe se de auto de oare dei wer rjochtop set. De auto moat op syn sydkant set wêze troch in groepke minsken dy't wat útheve woene, tinkt Hindrik.

De auto hat skea. It sydrút fan de auto leit derút en de sydkant fan de auto hat ek skea. De auto woe noch starte en doe hat Hindrik him mar nei hûs ta riden.