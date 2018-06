Toanielstik oer Waadfûgel mients yn premjêre yn Tytsjerk

De mients (kanoet) is mar in lyts fûgeltsje, en der binne in soad minsken dy't noch nea fan it bistje heard hawwe. As it oan toanielselskip Pier21 leit komt dêr feroaring yn, want moandei gie yn Tytsjerk it bernetoanielstik 'Kanoet' yn premjêre.

It stik giet oer de jonge Mient mei syn fûgelgekke heit. Mient sil syn heit helpe by in sprekbeurt oer de mients (kanoet), mar as syn heit net opdaagjen komt, moat Mient op eigen wjukken fleane.

Yn de foarstelling fan sa'n 40 minuten wurde de bern in soad gewaar oer it bysûndere libben fan de kanoet, dy't as jonge fûgel de lange reis ûndernimt fan Sibearië nei it Waadgebiet.