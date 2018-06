Toanielstik oer Waadfûgel mients yn premiêre yn Tytsjerk

It is foar selskip Pier21 de earste berneproduksje. Pier21 hat dêrom de gearwurking socht mei jeugdteaterselskip Garage TDI út Assen. Pier21 sil de foarstelling op skoallen yn Fryslân, Grinslân en Drinte spylje. De earste reaksjes binne goed. De bern libje mei de foarstelling mei en leare fan alles oer dat bysûndere lytse fûgeltsje. David Lelieveld fan Pier21 kaam troch it bywenjen fan in presintaasje fan trekfûgelprofessor Theunis Piersma op it idee om in bernefoarstelling oer de mients te meitsjen.

Piersma spilet sels de ôfwêzige heit yn de foarstelling, dy't sa út en troch oer de tillefoan fan him hearre lit. 'Kanoet' is fierder in solo-foarstelling. Akteur Theo Smedes spilet de rol fan soan Mients, dy't yn de rin fan de foarstelling ek hieltiid mear yn de hûd fan it fûgeltsje mients krûpt. De foarstelling liket goed oan te slaan. Basisskoallen yn Noard-Nederlân hawwe mei-inoar al mear as hûndert foarstellings boekt.