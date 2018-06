Harns noch net folslein klear foar cruiseskippen

Utstalling yn Entrepotgebou

Neffens de ûndernimmersferiening Ondernemend Harlingen hawwe guon winkellju harren wol sjen litte kinnen oan de cruiseskipgasten. In oantal ûndernimmers stie mei harren guod yn it Entrepotgebou, dat flak by de cruisesteger yn de Willemshaven fan Harns stiet. De ûndernimmersferiening hopet yn de takomst iepen te kinnen as der ekstra gasten ferwachte wurde fan cruiseskippen. "Er wordt samen met de ondernemers gekeken welke wensen en behoeften er zijn en hoe we daar in gezamenlijkheid goed op in kunnen spelen. Mogelijk hoort openstelling van de winkels op tijden dat deze gesloten zijn daar dan ook bij", lit de feriening witte.