FIDEO: Sportoersjoch mei Epke en roeiers

Alle moandeis skoot sportferslachjouwer Roelof de Vries oan yn Fryslân Hjoed. Diskear hat er it oer de comeback fan Epke Zonderland oan de rekstôk, transfernijs by SC Hearrenfean. Krije de Feansters sels noch finansjele tafallers troch transfers fan âlde spilers? Fierder sette it wrâldbekerseizoen fan it roeien útein yn Belgrado, wienen de keatsers yn Dronryp en fierljepper liet syn goede foarm sjen yn Drylts.