Op fakânsje nei Irak? Wêrom net

Brinks hat foar syn reisburo in trip nei Irak makke om in virtual reality-filmke te meitsjen oer it lân. Minsken hawwe faak in fierstente negatyf byld fan Irak. Mei in virtual reality-bril kin Rik dat byld feroarje by klanten. Dêrom wie er yn Irak mei in filmbedriuw. Se hiene 360 graden-'rûnom'-filmkes makke yn Irak om minsken te oertsjûgjen fan it lân.

Wat foar froulju miskien noch 'in ding' is, is dat se in holledoek op hawwe moatte.