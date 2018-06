Ried fan Steat beslist oer winkeloarloch yn Warkum

Neffens slachter Sjerp Blom handelet de gemeente De Fryske Marren yn striid mei har eigen belied. De middenstanners hoopje dan ek dat de Ried fan Steat it plan ôfsjit. Sy tinke dat troch it nije plan it besteande winkelsintrum leechbloedzje sil.

Neffens in wurdfierder fan de gemeente foarmet de nije winkel yn de eardere biblioteek just in wolkome oanfolling op it winkelsintrum. De Ried fan Steat sil útsykje oft de nije winkels yn de âlde biblioteek wol of net yn it gemeentlike detailhandelbelied passe. De útspraak is oer inkelde wiken.